Desenvolvido robô que consegue apanhar fruta

A máquina funciona através de sensores e câmaras de três dimensões (3D) e inteligência artificial que consegue calcular distâncias e funções necessárias para cada momento da tarefa. A máquina, deverá conseguir apanhar uma baga em menos de 10 segundos e deixá-la cair num tabuleiro onde irá ser dividida de acordo com a maturidade, para poder ser enviada para os supermercados.O primeiro teste foi no Reino Unido, onde o Brexit promete fazer diminuir o número de trabalhadores sazonais disponíveis para este tipo de trabalhos. Mas não só o Brexit é responsável por esta diminuição de trabalhadores. De acordo com o jornal britânico, grande parte dos contratados temporariamente vinham da Roménia e da Polónia, países que implementaram medidas para convencer os seus cidadãos a cumprirem aquelas funções internamente.De acordo com a projeção da Fieldwork Robotics, da universidade de Plymouth, cada máquina deve colher 25.000 bagas por dia, enquanto um ser humano tem a capacidade média de 15.000 em oito horas de trabalho por dia. Daqui a um ano, os responsáveis pela máquina esperam que esta esteja a operar de forma total já nas plantações, com quatro braços por máquina, todos a funcionarem em simultâneo.A máquina tem sido desenvolvida em parceria com uma das principais produtoras de bagas do Reino Unido, a Hall Hunter.Até ao momento, o maior problema tem sido adaptar as máquinas às diferentes condições de luz que se registam ao longo do dia. É que cada um destes "apanhadores de fruta" tem uma autonomia de 20 horas de trabalho por dia, mas a diferença na luz solar ao longo do dia tem causado problemas, refere um dos representantes da Fieldwork Robotics, Rui Andres.Se no Reino Unido os agricultores pagam entre um a e duas libras por quilograma de bagas a trabalhadores humanos, Andres assegura que vai conseguir alugar o robô por muito menos. Esta proposta irá aliciar muitos agricultores que se aproveitam do salário mínimo e que querem reduzir ainda mais os custos de produção. A queda da libra depois do Brexit tem afastado os trabalhadores do Reino Unido.O homem por trás da máquina, Martin Stoelen, garante que no futuro vai conseguir pôr as máquinas a apanhar outros frutos maiores e até vegetais.