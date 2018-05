Numa altura em que a protecção de dados pessoais está a ser alvo de discussão – na sequência da polémica com a Cambrigde Analytica, que utilizou dados de milhões de pessoas para ajudar a campanha presidencial de Donald Trump –, as pessoas parecem mais preocupadas em proteger a sua informação pessoal. Mas será possível que um telemóvel grave conversas privadas sem autorização?

Utilizadores garantem que após falar sobre certos assuntos, pessoalmente e sem a utilização de um telemóvel, a publicidade que surge nos feeds de notícias se relaciona com esses mesmos assuntos – sem que tenha sido feita sequer nenhuma pesquisa online. "Estive a falar com um amigo para ajudá-lo a levar algumas coisas a Chico [Califórnia]. Depois recebi uma notificação do TripAdvisor sobre a minha viagem a Chico", escreveu um utilizador na plataforma Reddit, um dos maiores sites de partilha de conteúdos da Internet.

A verdade é que é possível que os sistemas de reconhecimento de voz estejam activados 24 horas por dia. Cabe ao utilizador bloquear o acesso ao microfone e não permitir que as suas conversas privadas sejam gravadas. Especialistas acreditam que o problema está na má utilização que se faz da tecnologia actualmente.

"99% dos utilizadores são ignorantes. Pelo bem da humanidade deveria ser exigido um exame de aptidão para permitir a utilização de um smartphone, tablet ou portátil com ligação à Internet, como acontece com a carta de condução", afirmou ao El País Enrique Vidal, que recebeu o prémio de Informática em 2011, concedido pela Sociedade Científica Informática de Espanha.

"Não se deve culpar as tecnologias, mas sim formar os cidadãos. Entender a linguagem da Internet é básico e deveria estar incluído no programa académico escolar", disse ao jornal o professor de Programação da Universidade Politécnica de Valencia, Carlos Martínez, que acredita que o principal problema é que a maioria dos utilizadores não lê os termos e condições de privacidade das aplicações que instalam no telemóvel.

Ao descarregar uma aplicação, o utilizador deve ler os termos e dar autorização, ou não, a que a aplicação em questão aceda ao microfone, à câmara fotográfica e à galeria de imagens ou à localização. "Algumas [aplicações] não precisam de aceder ao microfone, mas podem estar a pensar oferecer algum serviço no futuro e preferem solicitar a autorização desde o princípio", explicou Bart de Boer, investigador do laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Livre de Bruxelas. "Após dares autorização, não podes saber se te vão ouvir 24 horas por dia", disse.

Acesso ao microfone

Em 2016, a jornalista da BBC Zoe Kleinman desafiou dois especialistas em cibersegurança a desenvolver uma aplicação capaz de ouvir os utilizadores através do microfone do telemóvel. Após dois dias de trabalho, os especialistas criaram um protótipo para Android, instalaram-no no telemóvel e deram acesso total ao microfone. O resultado? Conseguiram que a aplicação transmitisse em tempo real, apenas "com algumas dificuldades".

No dia 25 de Maio, um novo Regulamento Geral da Protecção de Dados entra em vigor. O objectivo é uniformizar as leis de privacidade de toda a Europa, solicitando às empresas que clarifiquem os métodos utilizados para recolher dados pessoais dos utilizadores.