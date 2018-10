Em Portugal, 90% das casas tem ligação à Internet, smartphones, computadores portáteis ou tablets – dispositivos utilizados por crianças cada vez mais novas. De acordo com o estudo Happy Kids: Aplicações Seguras e Benéficas para Crianças, do Católica Research Centre for Psychological, Family and Social Wellbeing (CRC-W), da Universidade Católica Portuguesa, apresentado esta terça-feira em Lisboa, os pais são os primeiros a passar estes dispositivos electrónicos para as mãos dos filhos. Inclusive, as crianças que mais usam aplicações são as que têm entre zero e os dois anos.

Através de um inquérito, feito a partir da plataforma Pumpkin e avançado pelo Público, percebe-se que os ecrãs continuam a funcionar como uma "ama electrónica", quer em casa quer na rua. Um bom exemplo são os restaurantes, onde as crianças são postas frente a um tablet ou a um smartphone, admitem 587 pais dos mil cujos filhos usam aplicações. Em casa, quando os pais precisam de trabalhar ou fazer tarefas domésticas, os aparelhos electrónicos substituem a sua atenção, respondem 490.

As aplicações são mais utilizadas por crianças até aos dois anos, para as manter entretidas. No entanto, de acordo com o estudo, os pais admitem preocupar-se também com o "ser educativo" – dos mil pais que responderam que deixam os filhos usar estes dispositivos, 427 garantem ser para fazer actividades educativas.