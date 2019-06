Apple anuncia fim do iTunes

"Digam adeus ao iTunes". É assim o título da CNN depois de a Apple anunciar – como já se esperava – que vai acabar com esta sua aplicação criada em janeiro de 2001.

A Apple anunciou, no seu principal evento anual de programadores (World Wide Developers Conference - WWDC), que está a decorrer em San Jose, (Califórnia, EUA), que vai substituir o iTunes por um trio de aplicações distintas para música, podcasts e TV.

As três novas plataformas vão chamar-se Apple Music, Apple Podcast e Apple TV, tendo sido anunciadas por Craig Federighi, vice-presidente do departamento de engenharia de software da tecnológica sediada em Cupertino (Califórnia).



Assim, no ano em que atingiu a maioridade, o iTunes - que foi lançado juntamente com o iPod - vai "fechar portas" para dar lugar a aplicações específicas para as três áreas referidas.





