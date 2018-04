N., o criador anónimo

O autor da FakeApp, programador de software que assina com a inicial N., quando confrontado pelo jornal The New York Times, alegou que a invenção foi uma "experiência criativa". Porém, critica o seu uso abusivo e concorda que tenha sido abolida do portal Reddit, em Fevereiro passado. Mas recusa condenar "a tecnologia em si".

As linhas que se seguem não entram no campo das fake news, são notícias reais sobre outro fake ameaçador - o dos vídeos manipulados. Clipes de poses ousadas com caras de celebridades (das actrizes Scarlett Johansson e Emma Watson, à ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama)? Sim, aconteceu. Ou ainda a actriz Jessica Alba a desapertar os botões do casaco - sem roupa por baixo? Afirmativo. Mas não acredite em tudo o que vê, porque estes nomes foram vítimas de uma nova cilada na rede - a aplicação deepfakeapp.Como o prefixo do termo indica, deep leva ao fundo de um software de inteligência artificial que permite a falsificação de vídeos, tornando-os bizarros e potencialmente virais. Dito de outra maneira: com a habilidade do corta-e-cola subtil, centenas de fotos e horas depois é possível sobrepor um rosto conhecido num corpo anónimo e desacreditá-lo.O autor norte-americano Kevin Roose quis fazer de cobaia: testou a ferramenta com a ajuda de dois peritos e divulgou os resultados no jornal The New York Times (Here come the fake videos, too, aqui vêm os vídeos falsos também), publicado este mês. Apesar de algumas tentativas fracassadas (por ficarem desfocadas), houve outras tantas bem-sucedidas: por exemplo, a manipulação de uma cena do actor Jake Gyllenhaal com a cara de Roose ficou realista (para isso terá contribuído o facto de ambos serem morenos e barbudos). "Um verdadeiro híbrido que misturava os meus traços faciais com o cabelo, a barba e o corpo dele", lê-se na reportagem.

Sucessor do Photoshop?

Desde Janeiro, a app foi descarregada 120 mil vezes - só no portal Reddit, que decidiu cancelar estas comunidades dado o alarme social. Mas será travão suficiente?

Oito horas

Tempo que demora cada manipulação de vídeo, segundo o relato de Kevin Roose; a experiência custou-lhe 85,96 dólares (o equivalente a €70)

Provavelmente não. O coordenador do mestrado de Segurança Informática na Universidade de Coimbra, Paulo Simões, começa por dizer à SÁBADO: "Estávamos habituados a ter confiança no vídeo, era um meio relativamente fidedigno." Mas esta variante do fake - à semelhança do Photoshop que manipula imagens - pede novas ferramentas de detecção. Para já, os vídeos falsificados ainda são imperfeitos e facilmente identificáveis a olho nu. "Mas com o aperfeiçoamento das técnicas, teremos de estar mais atentos e desconfiados", conclui.



