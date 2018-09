A sessão fotográfica de Whitney Wolfe [Salk Lake City, EUA, 1989] dura já há dez minutos, quando surge um problema. A fotógrafa quer imagens dela reclinada num sofá, mas Wolfe não está de acordo. "É demasiado sexy. Quero que isto seja levado a sério", contesta. "Fotografava um CEO homem deitado num sofá enquanto era entrevistado acerca dos seus negócios?" Não deixa de ter razão, mas a sua atitude é também indicativa de algo mais profundo. Wolfe, de 29 anos, iniciou a sua atividade profissional na área da tecnologia há cinco anos, quando foi contratada por uma incubadora de Los Angeles para desenvolver ideias para start-ups. Um dos projetos em que participou foi o lançamento da Tinder, a aplicação de relacionamentos, acabando por assumir a função de vice-presidente de marketing. Iniciou também uma relação amorosa com Justin Mateen, um dos cofundadores. Em 2014, à medida que a popularidade da aplicação disparou (atualmente tem cerca de 50 milhões de utilizadores), a situação tornou-se problemática para Wolfe, tanto a nível profissional como pessoal. O relacionamento foi publicitado e ela perdeu o emprego, levando a Tinder a tribunal por assédio sexual e discriminação (Whitney alegou que tinha sido destituída do título de cofundadora). A ação foi resolvida fora dos tribunais, sem que alguma das partes admitisse qualquer culpa. Alguns viram Wolfe como um ícone feminista – o rosto público de uma longa batalha pela igualdade das mulheres, em Silicon Valley – mas, inevitavelmente, nos grupinhos de maledicentes da Internet foi acusada de ser uma ‘caça-fortunas’.

Há quem se tenha retirado em silêncio de uma indústria que a expôs publicamente, provocando-lhe uma enorme angústia, mas Wolfe voltou desafiadora. Uns meses depois de sair da Tinder, lançou a Bumble, uma aplicação de relacionamentos em que a iniciativa cabe às mulheres. Apelidada de "a Tinder feminista", a Bumble tem mais de 18 milhões de utilizadores que despendem uma média de 90 minutos por dia na aplicação. Wolfe pode ser uma das mulheres jovens mais bem-sucedidas e visíveis na indústria da tecnologia, mas o julgamento a que esteve sujeita durante a saga da Tinder deixou marcas. Será que tem medo de nunca mais se livrar deste estigma? "Tenho de aceitar que foi o que aconteceu", declara, de modo objetivo, quando partimos para um restaurante a fim de comermos um brunch. "Mas o que eu diria a uma mulher jovem é que, se há algo doloroso no seu passado, não pode deixar que isso a iniba de fazer o que quer. Com um homem isto não acontece. Ele recupera. Muito recentemente, Travis Kalanick [que, em junho de 2017, após uma série de escândalos, resignou como CEO da Uber] foi capa de todas as revistas, dizendo: ‘Não sou nenhum idiota.’ Acha que uma mulher conseguia fazer isto? Para um homem, um processo judicial é quase uma insígnia de honra. Torna-o aliciante, excêntrico. Quando uma mulher está envolvida numa ação judicial o que acontece é: ‘Não a contrates! Ela é um demónio. Ela vai acabar por se virar contra ti.’"