Um asteroide do tamanho da Torre de Xangai vem em direção à Terra

A rocha espacial chama-se 2000 QW7 e pode ter 640 metros de largura. Isto significa que é do tamanho da Torre de Xangai, na China, ou seis vezes maior que o Cristo Rei, que tem 110 metros de altura. O asteroide vai passar, no dia 14 de setembro, a uma distância de cerca de cinco milhões de quilómetros da Terra e a uma velocidade de mais de 23 mil quilómetros por hora, de acordo com a NASA. A última vez que passou foi em 2000 e vai voltar a passar em 2038.

O presidente da SpaceX, Elon Musk, avisou recentemente que a Terra não tem "defesa" contra asteroides gigantes, depois do comediante Joe Rogan ter partilhado uma notícia do jornal britânico Express que explicava como a NASA se está a preparar para a chegada de uma rocha espacial chamada Apophis - o nome de um "Deus do Caos" egípcio . Musk respondeu no Twitter: "Grande nome! Não me preocuparia com este em particular, mas uma grande rocha vai atingir a Terra eventualmente e atualmente não temos defesa."





Great name! Wouldn’t worry about this particular one, but a big rock will hit Earth eventually & we currently have no defense. https://t.co/XhY8uoNNax — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2019





Esta segunda rocha de 340 metros de largura está num caminho que a leva a uma distância tão curta da superfície terrestre que a NASA temia que houvesse colisão. Mas, os cálculos subsequentes mostraram que o objeto vai falhar e passar a quase 31 mil quilómetros – a largura de um cabelo em termos cósmicos.

"A aproximação de Apophis em 2029 vai ser uma oportunidade incrível para a ciência", disse, ao jornal britânico Metro, Marina Brozovic, uma cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, nos Estados Unidos. "Vamos observar o asteroide com telescópios óticos e de radar. Com as observações por radar, talvez consigamos ver detalhes da superfície que têm apenas alguns metros de tamanho", acrescentou a cientista.

Se Apophis atingisse uma cidade como Londres, morreriam milhões de pessoas e criava uma cratera com cerca de cinco mil quilómetros de largura, mas a espécie humana sobrevivia. O asteroide vai passar pelo planeta numa sexta-feira, 13 de abril de 2029 e as pessoas de todo o mundo vão poder vê-lo pelos telescópios.