Passados cerca de 100 anos desde que o jovem Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade aplicada aos buracos negros super-massivos, uma equipa de cientistas conseguiu observar este fenómeno ocorrer naturalmente no universo, enquanto observavam uma estrela na Via Láctea.

A equipa responsável por esta descoberta inclui portugueses. De acordo com Paulo Garcia, em declarações à agência Lusa, a estrela S2 passou pelo ponto mais próximo do buraco negro a 19 de Maio de 2018, a uma distância menor que 20 mil milhões de quilómetros e a uma velocidade maior que 25 milhões de quilómetros por hora.



A teoria de Einstein previa que a luz de uma estrela se estenderia até um maior comprimento de onda pela força gravitacional exercida por um buraco negro de forma a que a estrela assumisse um tom avermelhado. A este fenómeno, o austríaco chamou "a mudança vermelha". A mudança do comprimento de onda é responsável pela alteração da cor no espectro visível. Quanto menor for o valor, mais fria (roxo, azul, verde) será a cor. Ao aumentar o comprimento de onda, verificam-se cores mais quentes (amarelo, laranja e vermelho).



Em declarações aos jornalistas, o astrónomo à frente da equipa do Instituto para Física Extraterrestre Max Planck, Frank Eisenhauer, afirmou: "Esta foi a primeira vez que conseguimos testar de forma directa a teoria de Einstein sobre a relatividade geral perto de buracos negros super-massivos", acrescentando ainda: "Durante o tempo de Einstein, ele nunca poderia imaginar que um dia poderíamos mostrar aquilo que agora mostramos".



Ainda durante a década de 90, mais precisamente em 1996, uma equipa de cientistas do Observatório do Sul Europeu começou a monitorizar a região central da Via Láctea (a galáxia em que está inserido o nossos Sistema Solar) ao utilizar um telescópio com uma enorme capacidade de ampliação. Este grupo procurava observar o movimento de estrelas perto de um buraco negro massivo, mas até ao momento, não tinha conseguido observar este fenómeno da "mudança vermelha".



A estrela escolhida para seguir foi a S2. Com uma órbita em torno do buraco negro de 16 anos, os cientistas sabiam que esta devia passar perto do fenómeno em 2018, ficando atento a esta passagem. Durante esses 16 anos, os cientistas foram adquirindo novos instrumentos que permitiram fazer uma medição mais acertada do fenómeno em si.

Foram esses instrumentos que fizeram com que os cientistas se apercebessem da aceleração do corpo celeste à passagem do buraco negro, tendo a sua velocidade aumentado para cima dos 25 milhões de quilómetros por hora.



Enquanto o astro acelerava, o comprimento de onda aumentava em sentido contrário ao da força gravitacional do buraco negro super-massivo, passando de azul para vermelho (praticamente indo de um extremo do espectro da cor para o outro).

Os cientistas esperam ainda que este buraco negro ao qual prestaram atenção, situado a 26 mil anos luz da Terra, e que tem quatro vezes o tamanho do Sol, permita observar outras teorias da relatividade.