Está a aproximar-se o maior eclipse lunar total do século XXI. O fenómeno astronómico, conhecido por "Lua Sangrenta", ocorre no próximo dia 27 de Julho e vai pintar a Lua de tons avermelhados. O céu vai ficar mergulhado em escuridão por uma hora e 43 minutos.

Durante este tempo, o satélite vai estar completamente tapado pela sombra da Terra – em Portugal, o eclipse será apenas parcial, sendo que parte da Lua ficará coberta pela sombra da Terra e a restante parte não.

"Este é um eclipse muito interessante," afirmou à revista TIME Noah Petro, geólogo planetário no Centro de Voo da NASA, nos EUA. O cientista referiu ainda que este evento tem uma significado especial, "por ser o mais longo eclipse que acontecerá este século".

Mas o que é um eclipse lunar?

Um eclipse da Lua acontece quando esta, a Terra e o Sol estão alinhados e a Lua coloca-se atrás da sombra da Terra. A parte mais escura da sombra, a umbra, é o que torna possível o fenómeno, que acontece tipicamente três vezes por ano - a última delas no dia 31 de Janeiro deste ano, eclipse que ficou conhecido por "Lua Sangrenta Azul".

O eclipse classifica-se, no entanto, pelos vários tipos de sombra da Terra e de como tapam a Lua. No eclipse total, a Lua vai ficar vermelha devido à reflexão da luz do Sol sobre a atmosfera da Terra durante o pôr e o nascer do sol. "É como se o nosso planeta projectasse o nascer e o pôr-do-sol simultaneamente na Lua", exemplificou Petro.

Haverá ainda o eclipse lunar penumbral, em que a Lua passa pela penumbra da Terra – a região da sombra que recebe apenas alguma luz do Sol – e o eclipse lunar parcial, que é um misto das duas anteriores.



































































"Quando estiver completamente engolida, a Lua vai ficar em tons de cobre ou vermelho do sangue", afirmou Petro. "No ponto mais alto do eclipse, estará em vermelho vivo." E, ao contrário de um eclipse solar, neste fenómeno não será necessário usar protecção específica, sendo possível ver a Lua eclipsada a olho nu.

E qual o melhor local para ver o eclipse?

Enquanto o eclipse lunar não será visível nos Estados Unidos da América – para pena do seu presidente, Donald Trump -, a Grécia, o Médio Oriente e África serão os locais predilectos para presenciar o evento celestial.

De acordo com uma lista da revista TIME, as cidades com melhor visibilidade e maior duração do eclipse são: Cairo, no Egipto; Limassol, no Chipre; Santorini, na Grécia; Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e Harare, no Zimbabué.





































A melhor hora dependerá, claro, do local onde estiver. Na América do Sul, Oeste de África e Europa – como Portugal-, o eclipse lunar apenas será parcialmente visível após o pôr-do-sol, assim que a Lua começar a subir o céu. No Este da Ásia, Oceânia e o Oeste do Oceano Pacífico, o fenómeno será visível enquanto o sol for nascendo.

Para quem não puder acompanhar este eclipse lunar total, não precisa de desesperar. O próximo será no dia 21 de Janeiro de 2019, com duração de uma hora e dois minutos e também poderá ser visto (parcialmente) em Portugal.