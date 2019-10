O centro da Via Láctea explodiu há 3,5 milhões de anos

Uma explosão de energia cataclísmica atravessou a Via Láctea, há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, afirmou uma equipa de astrónomos. E acrescentam que a explosão – intitulada Seyfert - começou perto de um buraco negro gigante dentro da galáxia.

O impacto foi sentido a 200 mil anos-luz de distância, provavelmente vista pelos antepassados humanos. A descoberta de que o centro da Via Láctea era mais dinâmico do que se pensava anteriormente pode levar a uma reinterpretação completa da sua evolução.

"Estes resultados mudam drasticamente a nossa compreensão da Via Láctea", disse a co-autora Magda Guglielmo da Universidade de Sydney, na Austrália. "Sempre pensamos na nossa galáxia como uma galáxia inactiva, com um centro não tão brilhante", acrescentou.

A explosão criou dois enormes "cones de ionização" que cortaram a Via Láctea e deixaram a sua marca na Corrente de Magalhães – uma longa faixa de gás que se estende das galáxias anãs próximas chamadas de Pequena e Grande Nuvem de Magalhães.

A equipa de pesquisa da Austrália e dos Estados Unidos disse que a explosão foi grande demais para ter sido desencadeada por qualquer outra coisa que não seja a atividade nuclear associada ao buraco negro gigante no centro da Via Láctea.

Conhecido como Sagitário A* ou Sgr A* - o buraco negro é mais de quatro milhões de vezes maior que a massa do Sol. Este estudo – que vai ser publicado no jornal científico The Astrophysical Journal - precisa de mais provas, mas a conclusão parece inevitável, afirmam os cientistas.

"A explosão deve ter sido um pouco como um feixe de um farol", explicou o líder da equipa, o professor Bland-Hawthorn, da Universidade de Sydney. "Imaginem escuridão, e então alguém liga um farol por um breve período de tempo".