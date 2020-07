O lançamento do foguetão europeu Ariane 5, que estava agendado para 28 de julho, foi adiado para 31 de julho, "para que se possam realizar inspeções técnicas adicionais", anunciou hoje empresa francesa Arianespace.

O foguetão irá transportar para o espaço três satélites de comunicações dos operadores Intelsat e B-SAT, mantendo-se como local de lançamento Kourou, na Guinaa Francesa, e o horário de 18:30 (21:30 em Lisboa).

"O Ariane 5 e os três satélites a bordo estão com uma configuração estabilizada e em total segurança", garantiu a empresa Arianspace.

Esta será a terceira operação do Ariane 5 em 2020, apesar de no início deste mês ter sido, também, adiado o lançamento do foguetão Vega, uma versão mais pequena do Ariane, devido condições climatéricas desfavoráveis.

Segundo a empresa Arianspace, o lançamento do Vega ficou agendado para 17 de agosto.