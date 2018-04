Descoberta Ícaro, a estrela mais velha que conhecemos

A luz da estrela viajou 9.000 milhões anos-luz e só foi possível detectar pelo Hubble graças a um fenómeno espacial muito raro.

Foi a estrela que mais alto e longe voou no espaço. Daí ter sido baptizada como Ícaro, a personagem da mitologia grega que voou em direcção ao topo do céu. A estrela Ícaro foi detectada pelo telescópio Hubble e situa-se a 9.000 milhões de anos-luz de distância da Terra (algo como 17.975.387.897.903.520.000.000 quilómetros).



A estrela Ícaro está 100 vezes mais longe do que a estrela mais longínqua que se conhecia até agora. A estrela foi detectada pelo telescópio Hubble graças a um fenómeno chamado lente gravitacional que ampliou o brilho que o corpo emite.



A luz da estrela em causa - cujo nome oficial é Estrela-1 Ampliada pela MACS J1149+2223 - costuma ser demasiado ténue, mesmo quando procurada pelos "pelos telescópios mais potentes do mundo", descreve um comunicado publicado pela agência espacial norte-americana, a NASA.



O fenómeno da lente gravitacional foi condição sine qua non para a descoberta desta estrelas. Este acontecimento dá-se quando um aglomerado de galáxias curva a luz que o atravessa, vinda de objectos mais distantes, e aumenta a sua luminosidade enquanto estica a sua imagem, explica a NASA.





"Esta é a primeira vez que vemos uma estrela individual aumentada", explicou o astrónomo Patrick Kelly. "Podem ver-se galáxias individuais por aí, mas esta estrela está pelo menos 100 vezes mais longe do que a seguinte estrela individual que podemos estudar, com excepção das explosões de super-novas [estrelas que morrem]", lê-se no comunicado.



A Ícaro é uma super-gigante azul, um tipo de estrelas maiores, mais quentes e mais brilhantes do que o nosso Sol. A estrela está de forma distante que a sua luz demorou 9.000 milhões de anos a chegar à Terra. A estrela pode mesmo já ter desaparecido.





"Agora somos capazes de estudar a fundo como o Universo era – e especificamente como é que as estrelas evoluíram e a sua natureza – quase até às primeiras fases do Universo e das primeiras gerações de estrelas", disse Kelly à Reuters. É que esta estrela emitiu luz à 9.000 milhões de anos, mais de metade da idade do Universo que se terá formado há 13.800 milhões de anos.

A luz da Ícaro chegou devido ao aglomerado de galáxias conhecidocomoMACSJ1149+2223, localizado a mais ou menos a 5000 milhões de anos-luz da Terra. O brilho da estrela ficou duas mil vezes mais brilhante do que o normal, o que permitiu que fosse visível pelo telescópio Hubble.