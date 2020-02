A astronauta Christina Koch voltou à Terra depois de 11 meses passados na Estação Espacial Internacional (EEI). É a primeira mulher a passar tanto tempo no espaço, tendo completado uma missão-recorde de 328 dias.





Koch ultrapassou o recorde de 289 dias da também norte-americana Peggy Whitson, em dezembro do ano passado.A cápsula Soyuz MS-13, onde se encontravam a astronauta da NASA e dois colegas na EEI - o comandante Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia, e Alexander Skvortsov, da agência russa Roscosmos -, aterrou no Cazaquistão esta quinta-feira às 9h12."Estou tão feliz neste momento", disse a astronauta de 40 anos momentos após sair da cápsula, sentada numa cadeira e enrolada em cobertores enquanto aguardava para ser levada para uma tenda médica. De acordo com os responsáveis da agência espacial russa presentes no local, os três astronautas apresentavam-se em boa forma.

A permanência no espaço teve como objetivo estudar a reação do corpo humano à longa expedição e ausência de gravidade no espaço. Os cientistas vão agora analisar os efeitos - particularmente no corpo de uma mulher.





Um nome que vai ficar para a história

Em outubro, Koch - ao lado de Jessica Meir - bateu outro recorde: fez a primeira caminhada espacial com uma equipa só de mulheres. Segundo o New York Times, será essa caminhada que deixará o nome da astronauta nos livros de história.



As duas astronautas tinham como objetivo reparar um controlador de energia do lado de fora da Estação Espacial Internacional, que tinha parado de funcionar. Koch e Meir encontravam-se acompanhadas por mais quatro tripulantes que permaneceram dentro da estação.

Ambas juntaram-se à NASA em 2013, num ano em que metade da sua turma era do sexo feminino.