Bebés podem nascer no espaço daqui a 12 anos

O médico Egbert Edelbroek, fundador da SpaceBorn United, revelou, no Congresso Asgardia de Ciência Espacial e Investimento a decorrer na Alemanha, que a sua empresa está a desenvolver missões para que as mulheres possam dar à luz em órbita. O objetivo é fazer viagens de 24 a 36 horas, durante as quais os partos possam ocorrer.

"Isso só é possível graças a um processo de seleção muito minucioso", disse. Para a missão correr bem, as mães têm de ter dois filhos, com gravidezes sem falhas. Quando questionado com a estimativa de 12 anos, o médico confessa que o tempo depende do progresso no turismo espacial.

"Pode-se induzir o processo de parto como se faz nas clínicas de fertilização em in vitro diariamente", explica Edelbroek. E acrescenta: "O planeamento é, naturalmente, um problema – é difícil planear um processo natural como este se houver algo de errado com o tempo, ou um atraso no lançamento".

Esta missão vai ter 30 participantes, que podem desistir a qualquer momento. O médico concluiu: "Os especialistas com quem trabalhamos, eles acreditam, e eu acredito, que isto é possível num nível de risco mais baixo do que um parto médio de estilo ocidental na Terra".