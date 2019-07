Fjellreven vandret via havisen fra #Svalbard i Europa til #Canada i Nord-Amerika i et tempo ingen forskere tidligere har dokumentert. Foto: Elise Stømseng Les mer: https://t.co/Gk3xirq3YE pic.twitter.com/adzOVNFfyx — Norsk Polarinstitutt (@NorskPolar) 26 de junho de 2019







Mas, explicou Eva Fuglei, seria impossível haver barcos a viajar tão dentro do gelo e os investigadores deram como certo que era a raposa a percorrer o seu caminho. O dispositivo transmitia sinais durante três horas diárias. Os dados captados permitem saber que, movimentando-se através do gelo marinho e dos glaciares, a raposa andou cerca de 46,3 km por dia. Mais: num manto de gelo no norte da Gronelândia chegou aos 155 km apenas num dia. Será, diz Fuglei no referido estudo, "a velocidade mais rápida registada nesta espécie".



"O gelo marinho desempenha um papel chave na questão da migração das raposas, no seu conhecimento de outras matilhas e na busca de alimentos", recordou a investigadora. A viagem alertou, ainda, para o impacto das



As raposas do ártico são animais muito resistentes a temperaturas tão baixas como os 50 graus negativos. As suas características físicas - pêlo, orelhas curtas e focinho igualmente curto - são ferramentas fundamentais a lidar com as condições extremas.



Como se deu a raposa na sua nova "casa" é desconhecido: o GPS deixou de funcionar em fevereiro deste ano.

Tudo começou em Spitsbergen, no arquipélado de Svalbard, na Noruega , a 26 de março de 2018. Foi nesse dia que uma raposa do Ártico partiu daquele país nórdico, com um dispositivo GPS colocado numa coleira. Setenta e seis dias mais tarde e 3.500 km depois, segundo o The Guardian, mais exatamente a 1 de julho do ano passado, chegou à ilha Ellesmere, no Canadá . Pelo meio, houve uma paragem na Gronelândia, a 16 de abril de 2018.A viagem do animal foi documentada pelo Instituto Polar da Noruega, através de uma investigação chamada "A longa viagem de uma raposa fêmea através do gelo marinho". O percurso é um dos mais longos jamais registados - tanto que os investigadores chegaram a pensar que o dispositivo podia ter sido retirado do animal e ter sido transportado a bordo de um navio.