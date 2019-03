"Infelizmente, uma pequena ação não pensada pode causar um enorme estrago na natureza, sem nos darmos conta" referiu Guiga Giacomo, diretor criativo da Tribal Worldwide em São Paulo, citado pelo site da SSCS.



A SSCS vai ainda lançar uma campanha online a combater o uso de plástico de utilização única e dá sugestões simples, como deixar de utilizar palhinhas ou talheres descartáveis.

A premissa é simples: um saco de plástico de uso único dura para sempre se for parar aos oceanos. A Sea Sheperd Conservation Society (SSCS) lançou uma campanha de choque para explicar as consequências de utilizar plásticos de uso único intitulada "O plástico que só usas uma vez tortura os oceanos para sempre".A campanha - com duas imagens que pretendem chocar - tenta chamar a atenção para a realidade que afeta milhares de animais a viver nos oceanos e foi criada pela SSCS com o apoio das agências de publicidade Tribal Worldwide São Paulo e DDB Guatemala. Nas imagens surgem uma tartaruga e uma foca a asfixiarem com um saco de plástico translúcido no focinho.