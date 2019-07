Mês de junho considerado o mais frio dos últimos 19 anos em Portugal

O mês de junho foi considerado o mais frio desde 2000 e o 13.º mais frio desde 1931, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado."O valor médio da temperatura média do ar, 18.19 graus, foi inferior ao normal com um desvio de -1.23 graus. O valor médio da temperatura mínima do ar, 11.66 graus, foi 1.84 graus inferior ao valor normal, sendo o quarto valor mais baixo desde 1931 (mais baixo em 1972, 10.89 graus)", pode ler-se no comunicado.O IPMA alerta para o período entre 4 e 15 de junho, durante o qual os valores de temperatura do ar apresentaram-se inferiores ao normal, "sendo de salientar os dias 5 a 7 com valores da temperatura máxima muito inferiores ao normal".