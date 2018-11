Este pequeno opilião é muito pequeno, com olhos brilhantes e uma silhueta que parece ter orelhas de um cão ou de um coelho nas costas.

Os cães podem ter oito patas? É o que parece nesta imagem do fotógrafo e cientista Andreas Kay, publicada esta quarta-feira. Retrata um opilião, um aracnídeo que aparenta ter uma cabeça de cão entre as patas. O animal foi fofografado na selva tropical do Equador esta quarta-feira.



O espécime fotografado é muito pequeno, de cor negra, com olhos brilhantes e uma silhueta que parece imitar a cabeça de um cão no topo das costas.



O nome científico do animal é Metagryne bicolumnata, mais conhecido pela comunidade científica como "opilião coelho".





This is not a photoshopped image. This is a real photo of an actual living arachnid, a cousin of spiders, called the bunny harvestman (Metagryne bicolumnata)



But clearly it should be called THE GRIM

cc @jk_rowling



Photo by Andreas Kay pic.twitter.com/jcw75n1X62 — Ferris Jabr (@ferrisjabr) October 31, 2018

Andreas Kay, o animal é "completamente inofensivo".

Another photo from Andreas Kay. pic.twitter.com/312SPqX124 — Investing on Sale (@InvestingonSale) October 31, 2018

"Surpreendentemente, esta espécie não está classificada como uma aranha, apesar de ter oito patas. As imagens agora partilhadas mostram que esta criatura tem um corpo escuro com um par de manchas oculares situadas na parte superior do seu corpo, entre os seus verdadeiros olhos e as estranhas orelhas de coelho que surgem desde o seu abdómen", assinalou o cientista, citado pelo site 20 Minutos.Segundo