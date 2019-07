Segundo os investigadores, esse tipo de ilha transforma-se progressivamente como as praias de areia, descoberta que pode ter repercussões significativas na estratégia de combate às mudanças climáticas nos países em questão.



Murray Ford, coautor do estudo e investigador da Universidade de Auckland, disse que essas ilhas são mais resistentes do que se pensava anteriormente.



"O impacto nas diferentes ilhas irá variar. No entanto, áreas poderão tornar-se inabitáveis, outras adaptar-se-ão à subida das águas", disse em comunicado.



"Caberá aos Governos e às pessoas decidir qual estratégia adotar, mas acreditamos que este estudo destaca o facto de que a natureza é um modelo de adaptação e as populações insulares podem precisar se adaptar também", referiu o investigador.



O estudo foi publicado esta semana pela Sociedade Geológica da América.



O Fórum das Ilhas do Pacífico realizará a cimeira anual em Tuvalu no próximo mês e as alterações climáticas devem mais uma vez estar no topo de sua agenda.

Países insulares como Tuvalu, Toquelau e Kiribati passam o nível do mar em poucos metros. Estes são Estados considerados vulneráveis ao aquecimento climático do planeta e as populações acreditam que podem desaparecer com a subida das águas do mar.De acordo com um estudo realizado por cientistas da Nova Zelândia, Reino Unido e Canadá, estas ilhas poderiam "reagir de maneira morfodinâmica" ao meio ambiente porque são constituídas de esqueletos de minúsculos organismos de coral, ao invés de rocha sólida.