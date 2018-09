A Autoridade Marítima Nacional (AMN) anunciou hoje ter sido detectado um foco de poluição na praia do Ouro, em Sesimbra, distrito de Setúbal, alegadamente originada pela lavagem de tanques de combustível por uma embarcação.Numa informação enviada à Lusa, a AMN esclarece que a situação foi detectada na manhã de sexta-feira, tendo a Polícia Marítima verificado tratar-se de "poluição por hidrocarbonetos, concentrada numa área com cerca de 200 metros quadrados".Numa acção concertada entre várias entidades para "concentrar a poluição na menor área possível", foi usado "material absorvente de hidrocarbonetos e colocada uma barreira de contenção de modo a confinar o foco de poluição junto ao esporão poente da praia do Ouro", acrescenta a AMN.A AMN esclarece que, à tarde, esteve no local o delegado regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, que "confirmou não existir perigo para a saúde pública", pelo que a praia não foi interditada.A situação ficou normalizada ao final do dia, mas hoje, a Agência Portuguesa do Ambiente "tem previsto proceder à recolha de água desta praia para realização de análises"."Não foi possível detectar a fonte poluidora, mas tudo leva a crer que se tenha tratado duma situação de lavagem de tanques de combustível realizada por um navio ou uma embarcação durante a noite passada ao largo de Sesimbra", acrescenta a AMN.