José Alves costuma dizer que o seu laboratório é o estuário do Tejo. Ali, "tenho acesso aos meus pratos de petri, por assim dizer". No caso, são as aves migratórias limícolas e a forma como estas respondem às alterações migratórias.Foi por isso que tanto interessou "desde cedo" ao investigador da Universidade de Aveiro o debate em torno do novo aeroporto no Montijo Tem criticado "a incongruência do Estado português". Quando, em fevereiro último, o agora ex-secretário de Estado das Comunicações, Alberto Souto , declarou que as aves não eram "estúpidas" e saberiam desviar-se dos aviões, respondeu com um artigo de opinião no Público : "As aves não são estúpidas, os portugueses também não", titulou.Esta quinta-feira, 17 de setembro, escreveu com Maria Dias, investigadora do Bird Life International, em Cambridge, um artigo na Science. De acordo com o texto, que será publicado também na edição em papel desta semana da revista , a decisão do Estado português de avançar com o segundo aeroporto de Lisboa naquela área da margem sul do Tejo viola dois pilares do Pacto Ecológico Europeu: combater a mudança climática global e reverter a crise da biodiversidade.

Segundo os autores, existe uma contradição entre a intenção da Comissão Europeia em alterar as economias europeias para modelos mais sustentáveis (Pacto Ecológico Europeu) e a autorização ambiental emitida por um estado membro (Portugal) para a construção do aeroporto do Montijo, no coração da maior zona húmida do país, o estuário do Tejo.

Publicar um texto em inglês (que como é costume nesta revista exigiu inúmeras tentativas de submissão e revisões dos editores antes de ser aprovado) tem outro objetivo: levar a discussão sobre o aeroporto além-fronteiras. "É muito importante chamar à atenção de outros países e isso é difícil num processo que decorre em português", diz José Alves à, recordando que ainda em fevereiro a Holanda apresentou uma petição no Parlamento português."Há uma série de países" afetados com o que ocorrer no estuário do Tejo: Reino Unido, Islândia, Dinamarca, Alemanha, Noruega, Suécia, Dinamarca ou Rússia, que "tem muitos patos que vêm para aqui", lista. E até a França, que tem "o alfaiate, com uma ligação muito forte a Portugal". Durante o inverno (entre setembro e outubro a março e abril) são cerca de 200 mil as aves que vivem nesta área. Na primavera, a chamada época reprodutora, chegam aos 300 mil. No caso da Holanda, a maior preocupação no país é com o maçarico de bico direito que na primavera traz bandos de 60 a 80 mil aves para o estuário."Uma das coisa que criticamos no EIA é o facto de estas ligações entre o estuário do Tejo e as áreas de reprodução a norte e a sul serem negligenciadas. Não há consideração dos impactos além do estuário. Este artigo [na Science] vem nesse sentido: Portugal não está a cumprir com as grandes diretrizes do pacto ecológico europeu que são partilhadas com outros países", diz o investigador da Universidade de Aveiro.Durante a consulta pública ao estudo de impacto ambiental (EIA), José Alves submeteu um relatório e uma das suas propostas foi recebida, em parte. Dizia respeito a uma situação que afetará por certo o comportamento do maçarico de bico direito e de todas as outras aves "O EIA indicava que apenas havia impactos consideráveis ou suscetíveis de serem mitigados nas áreas em que o ruído dos aviões atingia 75 decibéis. O estudo [a que recorreram] foi tecnicamente mal usado no EIA, mas este referia que a partir de 55 decibéis já há impactos nas aves. O que propus é que esta área devia ser compensada. O relatório da comissão de avaliação [da APA, Agência Portuguesa do Ambiente] deu razão e disse que este estudo fez mal a adaptação tecnica."Esta comissão, contudo, não aceitou os 55 decibéis propostos; ficou-se pelos 65. Nesse caso, "25% das aves, talvez um pouco mais, têm comportamentos anormais -- inclui voarem para fora da área, fazerem chamamentos de alarme nas áreas que são designadas para a sua convervação", explica José Alves.E tudo isso terá impacto: "Se as aves deixam de ter o seu comportamento normal e voam para fora das áreas afetadas pelo ruído, perdem o habitat. Embora fisicamente não tenha sido construído nada ali em cima, não há alimento para essas aves e a sobrevivência delas diminui."Há outros comportamentos que se podem entender como possíveis: tome-se o caso do maçarico de bico direito que chega anualmente da Holanda, por exemplo. Se, com os 65 decibéis se prevê que 25% das aves se movimentam de cada vez que o avião ali passar, isso significa já por si 20 mil das 80 mil o farão. Só que, avisa José Alves, "na verdade levantar-se-ão as 80 mil "porque são aves limícolas que são gregárias e todo o bando reage. E são estas coisas que não são consideradas" no debate sobre o aeroporto do Montijo, conclui o biólogo.