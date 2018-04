Cerca de 30% das espécies do Grande Recife de Coral morreu numa onde de calor subaquática que durou nove meses. É um caso de "mortalidade em massa", dizem cientistas autores de estudo que revela esta informação.

O estudo liderado pelo professor Terry Hughes, director do Centro de Excelência para Estudos sobre o Recife de Coral, comparou a relação entre a temperatura da água e o branqueamento dos organismos que acabou por levar à morte de milhares de seres vivos.

Este nível de mortalidade não tem precedentes, já que noutras situações extraordinárias tinham morrido apenas 5% a 10% dos corais.

Um coral, quando afectado por uma onda de calor, perde a cor. Um processo que recebe o nome de branqueamento. A partir daí, tem duas opções: ou volta a ganhar a cor lentamente, ou então morre, explicou Hughes ao jornal britânico The Guardian. "Em todo o Grande Recife de Coral, entre Março e Novembro de 2016, perdemos 30% dos corais", lamenta o investigador.

Os investigadores mapearam o recife e perceberam que nas zonas onde a onda de calor foi superior registaram-se mais mortes, sendo a área mais afectada aquela que se situa a norte do recife com 2.300 quilómetros. 29% dos recifes que constituem a Grande Barragem de Coral perderam dois terços dos seus corais.

Para a sobrevivência contribuiu também a espécie do coral. Alguns morreram mais facilmente enquanto outros se mostraram mais resistentes às ondas de calor.

No entanto, existem ainda milhares de milhões de corais na Grande Barragem de Coral, com centenas de espécies diferentes. No entanto muitos ficaram danificados pela onda de calor, situação que necessita de cuidados extra de forma a conseguir que cheguem a uma recuperação total.

"A Grande Barragem de Coral está a ser ameaçada pelas mudanças climáticas, mas se agirmos rapidamente e acabarmos com a emissão de gases com efeito de estufa podemos ainda reverter a situação. O nosso estudo mostra que os recifes de coral já estão a adaptar-se radicalmente em resposta à onda de calor sem precedentes", disse Hughes.

Segundo este estudo, o aquecimento global deve ser travado de forma a não ultrapassar os 2ºC, situação que poderia acabar por ser fatal para os corais.