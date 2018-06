O Whatsapp vai deixar de funcionar em alguns telemóveis e sistemas operativos. A aplicação multi-plataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones anunciou esta semana no seu blogue que os utilizadores do Nokia S40 deixarão de conseguir usar esta ferramenta já a partir do próximo dia 31 de Dezembro de 2018.

E não só: os telemóveis com as versões de sistema operativo Android 2.3.7 e iPhone iOS 7 e anteriores deixarão de ter o Whatsapp disponível a partir de 1 de Fevereiro de 2020. A lista de telemóveis e sistemas operativos onde a aplicação deixará de funcionar tem vindo a ser actualizada e a última alteração foi comunicada no passado dia 13 de Junho.

Na publicação, o Whatsapp avisa que vai "deixar de desenvolver activamente para estas plataformas", sendo que "algumas das funcionalidades podem deixar de funcionar a qualquer momento".

Por isso, ou consegue fazer a actualização do seu sistema operativo para um mais moderno, ou terá mesmo de comprar um telemóvel novo – com um sistema mais recente. Em 2017, a aplicação já tinha deixado de funcionar em modelos como o BlackBerry OS, o BlackBerry 10, os Nokia Symbian S60 e telemóveis com sistema operativo Windows Phone 8.0 e anteriores.

A empresa explica a decisão, apontando que estes telemóveis "não oferecem o tipo de eficiência para expandir as funcionalidades das nossas aplicações no futuro. O Whatsapp indica, no entanto, que esta "foi a decisão certa para dar às pessoas melhores formas de se manterem em contacto com os amigos, familiares e pessoas de quem gostam".