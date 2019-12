Vive junto ao Tejo e Sado? Localidades podem ficar debaixo de água

Nos estuários do Tejo e do Sado, prevê-se a subida do nível da água de 90 centímetros até 2100.

O Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC – AML), que será apresentado hoje, aponta o perigo de cheias mais frequentes e problemas de saúde decorrentes do calor, aponta o jornal Público.