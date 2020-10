Vacina da gripe pode proteger da Covid-19

As vacinas da gripe podem ajudar o corpo a defender-se da Covid-19. Um estudo holandês revelou que os funcionários de um hospital que foram vacinados contra a gripe no inverno passado tinham menores probabilidades de serem infetados com o novo coronavírus.Em experiências laboratoriais, os cientistas verificaram que a vacina da gripe tomada no inverno passado pode ajudar as principais células saudáveis a responder de forma mais eficaz não só à gripe, mas também ao novo coronavírus.Ao analisarem as taxas de Covid-19 entre a equipa do hospital, descobriram que o número de infeções era 39% menor entre as pessoas que tinham sido recebido a vacina da gripe."Estes dados, combinados com informações independentes, sustentam um possível efeito benéfico da vacina da gripe contra a gripe e a Covid-19", defendem os cientistas. "Isto pode querer dizer que a vacina da gripe pode oferecer proteção parcial contra ambas as infeções este inverno."Os cientistas já publicaram os dados no portal medRxiv no dia 16 de outubro, antes de estes serem sujeitos a revisão pelos pares. "Pensámos que era importante publicar já os resultados porque a vacina da gripe já está a ser disponibilizada a um grande grupo de pessoas", indicou o líder do estudo, Mihai Netea do Centro Médico Universitário de Radboud, numa nota de imprensa a que a Reuters teve acesso.