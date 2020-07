Vacina contra a Covid-19 avança para a última fase de testes

A vacina experimental da Moderna para a Covid-19 mostrou ser capaz de provocar resposta imunitária, sendo segura, em 45 voluntários saudáveis. A próxima fase de ensaios clínicos começa já no próximo dia 27 de julho.

Num estudo divulgado esta terça-feira na revista científica New England Journal of Medicine, nenhum dos indivíduos estudados experienciou qualquer efeito secundário à vacina, embora mais de metade tenham reportado reações ligeiras como cansaço, dor de cabeça, arrepios ou dores musculares ou no sítio onde ocorreu a injeção.

A Moderna Inc’s foi a primeira a iniciar testes da vacina para o novo coronavírus em humanos. Fê-lo em 16 de março, data em que Portugal registava a sua primeira morte causada pela covid-19 e apenas 66 dias depois da sequência genómica do vírus ter sido divulgada.

Os resultados da fase I de testes da Moderna tinham sido divulgados em maio, revelando que a vacina tinha gerado respostas imunitárias nos oito pacientes testados. Agora, com uma amostra de 45 pacientes saudáveis, todos eles demonstraram produzir anticorpos neutralizantes para a covid-19, o tipo de anticorpos mais importante para a proteção contra doenças.

Cada participante recebeu uma dose de 25, 100 ou 250 microgramas, com 15 pessoas em cada grupo. Os participantes receberam duas doses da vacina em potencial, menos três pessoas.

O projeto da vacina da Moderna – a mRNA-1273 - é de ARN, o ácido nucleico que armazena a informação genética do SARS-CoV-2, o vírus da covid-19. Após 15 dias da primeira dose, todos os participantes tinham produzido anticorpos à doença. Após 57 dias, todos tinham mais anticorpos que um grupo de 38 doentes já recuperados da covid-19, cujos sintomas tinham sido moderados a ligeiros.

A próxima fase de testes envolve agora 600 pessoas e começará a partir do próximo dia 27 de julho.