O ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa realizou uma investigação sobre o consumo de novas substâncias psicoativas (NSP). E concluiu que, quase metade (49,8 por cento) dos consumidores tem um diploma universitário, dos quais 16,7% são doutorados.

"O perfil dos consumidores portugueses encaixa-se num segmento de classes altas. São pessoas escolarizadas e profissionalmente activas", disse Susana Henriques, a responsável portuguesa pela investigação, ao Público. Esta pesquisa é da autoria de Joana Paula Silva, que integra um projeto internacional, financiado pela Comissão Europeia. O objetivo é saber mais sobre os mercados, os padrões e o perfil dos consumidores em seis países europeus.

Os inquéritos, no caso português, foram feitos entre julho e outubro de 2016, a 233 pessoas - entre os 18 e os 46 anos – que tinham consumido as "novas drogas" nos 12 meses anteriores. Os inquéritos foram feitos maioritariamente em ambientes de diversão noturna – festivais e festas techno, house e académicas – mas também eram realizados online.

Os investigadores concluíram que 44% dos utilizadores eram trabalhadores a tempo integral, 12% trabalhavam por conta própria, 9% a tempo parcial e 16% eram estudantes. Outra das conclusões foi que 40,3% vivia num apartamento ou quarto alugado, 36,1% numa unidade residencial e apenas 21,5% residia numa casa própria.

Estas novas drogas eram comercializadas nas antigas smartshops. A primeira abriu em Aveiro, em 2006, e fechou em 2013, quando o Governo aprovou um diploma que tornou ilegal a venda de 160 substâncias psicoativas. Na altura, foram encerradas quase cem lojas em todo o país, depois de Leal da Costa, o antigo secretário de Estado adjunto do Ministério da Saúde, apontar 45 casos graves de intoxicação nos serviços de urgência.

Mesmo sem as lojas, as NSP continuam a ser comercializadas na rua – por dealers que têm a sua rede de contactos. De acordo com o Público, estas substâncias são desenvolvidas em laboratório, com efeito análogos aos das substâncias ilegais conhecidas. Mas devido a uma alteração molecular, se tornam novas e escapam às listas de substâncias que estão sujeitas a controlo ao abrigo das Convenções das Nações Unidas.

Segundo o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (Sicad), entre 2008 e 2018, o Laboratório de Polícia Cientifica identificou 90 substâncias diferentes em Portugal. Também estimam que, em 2016, apenas 23.423 indivíduos (0,3 por cento da população com idades entre os 15 e os 74) experimentaram substâncias alguma vez na vida.