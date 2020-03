Coronavírus: Um português quer inventar ventiladores para salvar mais pessoas

"Estamos a trabalhar em ventiladores [em formato] open source para alcançar uma solução rápida e fácil que possa ser reproduzida e montada no local, em todo o mundo. Se tem algumas capacidades que pensa que podem ajudar, junte-se a nós no projectopenair.org". João Nascimento, um português a estudar Neurociência e Filosofia em Harvard, fez este apelo no Twitter no dia 11 de março. Menos de 48 horas depois, mais de 900 pessoas, entre os quais alguns dos maiores especialistas nas áreas de engenharia e medicina, já estão a trabalhar para ajudar.





We are working on open source ventilators in order to have a fast and easy solution to be reproduced and assembled locally worldwide.

If you have any skills that you consider might help, join us @ https://t.co/nw526T4mgh#projectopenair please RT and share #TogetherWeRise