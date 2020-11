Professora auxiliar de Saúde Pública e Epidemiologia no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa há 9 anos, mas também investigadora nesta e noutras áreas relacionadas, Inês Fronteira conhece bem os meandros científicos da evolução da Covid-19 em Portugal. Mas, e como enfermeira que também foi - embora não exerça há mais de uma década - sabe o quão exigente do ponto de vista humano esta profissão pode ser.Entre junho e setembro, Inês Fronteira foi ainda diretora de Serviços de Informação e Análise da DGS, e tráça-nos agora um retrato de como a covid-19 tem evoluído em Portugal e do que poderemos esperar do futuro próximo. Pelo meio, não deixa de dar o seu ponto de vista sobre as epidemias que se cruzam com esta, a da desinformação e do medo, e alerta que aquilo que vivemos também veio agravar problemas de solidão, de abandono, de pobreza, de violência e sobretudo de saúde mental.