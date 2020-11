Um em cada cinco infetados com Covid-19 desenvolveram doenças psicológicas

Sobreviventes de Covid-19 têm uma maior propensão para desenvolver riscos de doença mental, revelou um estudo psiquiátrico divulgado esta segunda-feira. De acordo com os dados recolhidos, 20% dos infetados com o novo coronavírus foram diagnosticados com uma doença mental ao fim de 90 dias depois de serem dados como casos recuperados. O estudo foi publicado na revista científica Lancet Psychiatry e aguarda a revisão de pares.Entre os problemas detetados a nível psicológico estão ansiedade, depressão e insónias. Mas foram ainda encontrados dados que ligam a doença a indícios de demência. "Os nossos estudos mostram que é provável que os sobreviventes estejam mais em risco de desenvolver problemas mentais", explicou o investigador e professor de psiquiatria da universidade de Oxford Paul Harrison.Durante o estudo foram analisados os dados de 69 milhões de pessoas dos Estados Unidos da América, incluindo 62 mil casos de pacientes que sofreram de Covid-19. De acordo com os dados recolhidos, nos três meses que se seguiram a um teste positivo de infeção por Covid-19, um em cada cinco dos infetados foram diagnosticados com um primeiro episódio de ansiedade, depressão ou insónia. Estes números são duas vezes superiores ao de cidadãos que não ficaram ifnetados pelo novo coronavírus.Numa altura em que a vacina parece estar cada vez mais perto - a Pfizer diz que os estudos realizados ao seu projeto mostraram uma eficácia de 90% da vacina -, os médicos avisam que a pandemia está longe de terminar. "Os serviços têem de estar prontos para providenciarem cuidados, especialmente porque os nossos resultados podem estar a substimar a realidade", explicou ainda Harrison.A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou em maio para o impacto da Covid-19 na saúde mental, com um possível aumento de distúrbios e suicídios, instando os Governos a não negligenciarem o apoio psicológico. A situação atual é agravada pelo facto de já haver falta de investimento e prevenção nessa área antes da chegada da pandemia, como reconheceram várias instituições nacionais.Embora a Covid-19 seja um problema de saúde física, "o impacto na saúde mental é significativo e pode gerar maiores dificuldades se não for abordado adequadamente", apontou ainda a OMS que sublinhava a possibilidade de estes sintomas se poderem estender a milhares de profissionais de saúde.