O Infarmed vai publicar os requisitos para a concretização da medida nos próximos 30 dias, O Infarmed vai publicar os requisitos para a concretização da medida nos próximos 30 dias, informa o Público

As farmácias e laboratórios de análises clínicas já estão autorizados a fazer testes rápidos para a detecção por VIH e hepatites virais (B e C) sem ser necessário prescrição médica. O processo é simples e rápido: basta picar o dedo, recolher três gotas de sangue e em cerca de 15 minutos os resultados tornam-se acessíveis. Os testes vão incluir tudo o que é necessário e estarão disponíveis para venda em breve, não sendo ainda conhecidos os preços que serão praticados.A autorização para a venda destes testes em farmácias partiu do Ministério da Saúde que argumentou a sua necessidade devido à "defesa do interesse público" e lembrando que a taxa de diagnóstico tardio de VIH/sida em Portugal é "das mais elevadas" da União Europeia. O despacho publicado esta segunda-feira em Diário da República indica ainda que adesão das farmácias e dos laboratórios de patologia em terem estes testes disponíveis é voluntária.Apesar de não estarem disponíveis nas farmácias, estes exames existem há já alguns anos nos hospitais e centros de saúde, em centros de aconselhamento de detecção precoce da infecção VIH/sida (CAD), nos centros de respostas integradas para comportamentos aditivos e dependências (CRI) e em diversas organizações de base comunitária, onde são gratuitos, lembra o jornal Público."Esta medida vai permitir identificar de forma mais precoce casos de infecção e acabará por contribuir para reduzir o estigma social", acredita a directora dos programas nacionais para a infecção VIH/sida e hepatites virais da Direcção-Geral da Saúde (DGS), a médica Isabel Aldir.O objectivo é, para a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Paula Martins, chegar a grupos que habitualmente não aderem às medidas convencionais, "quebrando o ciclo de transmissão e mudando o padrão epidemiológico".Em Espanha, o custo deste tipo de dispositivos varia entre os 25 e os 30 euros, mas em Portugal os preços ainda terão que ser definidos pelo Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde).Caso o resultado seja positivo, os testes carecem de uma segunda confirmação já que, apesar de serem fiáveis, não servem como testes de diagnóstico. Mas ao realizar o teste num destes pontos, o farmacêutico pode comunicar o resultado e encaminhar a pessoa para cuidados médicos, enfatiza Isabel Aldir."É uma medida emblemática, um passo em frente. Estes testes serão efectuados em condições de privacidade, num gabinete, os resultados serão transmitidos ali e a ocasião será aproveitada para fornecer informação adicional", acrescentou Paula Martins.