Um estudo desenvolvido em França descobriu uma ligação entre o consumo regular de bebidas açucaradas e a probabilidade de desenvolver cancro. A investigação foi levada a cabo pela Agência de Saúde Publica francesa e pela equipa de Epidemiologia Nutricional de Bobigny (França). Durante nove anos foram acompanhadas mais de 100 mil pessoas com uma média etária de 42 anos, das quais 21% homens e 79% mulheres.

Os cientistas alertaram que, de momento, se trata de uma possível relação, pois não existem provas definitivas e ainda há que realizar mais experiências.

A partir desta análise às pessoas acompanhadas pelo estudo, descobriu-se que um aumento de 100ml no consumo de bebidas açucaradas leva a um risco acrescido de 18% do aparecimento de cancro. No caso das mulheres, o risco de sofrerem cancro da mama sobe 22%.

Dos cerca de 2.193 cancros detetados durante a experiência, 693 foram da mama, 291 da próstata e 166 do cólon.

Bebidas açucaradas como refrigerantes, limonada e bebidas energéticas têm sido associadas à obesidade, uma das causas do cancro. Contudo, se bem que a obesidade representa uma causa conhecida de 13 tipos de cancro, o estudo comprovou que o perigo de desenvolver cancro também se verificava em pessoas magras se consumissem este tipo de refrescos.

Entre outras explicações para sustentar a ligação estabelecida entre bebidas açucaradas e o cancro, a equipa investigadora apontou a elevada carga glicémica que continham.

Não detetaram, pelo contrário, qualquer relação entre as bebidas dietéticas com edulcorantes e o maior risco de cancro.

Tanto os sumos de fruta como os refrigerantes estão, na mesma medida, ligados ao aparecimento de cancro: "Quando observámos a quantidade de açúcar contida em 100ml de um refrigerante normal ou sumo de laranja natural concluímos que os valores são iguais. Podemos concluir o mesmo com sumos de fruta", afirma a líder da investigação, Mathilde Touvier.

Os autores da pesquisa referem que reduzir o número de bebidas açucaradas pode ajudar a diminuir o risco de cancro. "A ideia não é evitar estas bebidas, mas sim fazer uma alimentação saudável equilibrando a ingestão", diz Touvier.

Graham Wheeler, da associação britânica Investigação Cancro UK, ressalvou, entretanto, que é necessário "levar a cabo mais investigações".

Segundo a publicação do British Medical Journal, a recomendação feita pelas várias instituições de saúde pública é de consumir menos do que uma bebida por dia. Se bebermos uma bebida açucarada de vez em quando, não constitui um risco para a saúde.

O estudo concluiu que reduzir os níveis de açúcar na nossa dieta é extremamente importante para a nossa saúde.