Viu pontos de luz no céu noturno? Foi cortesia de Elon Musk Entre quinta e sexta-feira, foi possível observar pontos de luz no céu na zona da Grande Lisboa. Assemelhavam-se a um comboio. Porém, são eram ovnis: mas sim satélites. Os satélites Starlink são do empresário norte-americano Elon Musk, fundador da SpaceX.

A agência espacial do multimilionário Elon Musk , a Space X, juntou-se à NASA para fazer o primeiro lançamento espacial tripulado a partir de solo americano desde 2011 e o primeiro daquela empresa privada que pretende começar um programa de turismo espacial em breve.A primeira vez que a Space X mostrou o interior do foguetão Crew Dragon foi em 2015. Cinco anos depois, vai ser possível ver o mesmo a cruzar os céus em direção ao espaço, mais precisamente em direção à Estação Internacional Espacial. Este é o último passo para a empresa de Elon Musk receber a certificação de transporte de pessoas para o espaço, com a Space X a planear fazer viagens espaciais turísticas de 10 dias em 2021.O lançamento está marcado para acontecer às 16h30 (21h30 hora de Lisboa ) mas se o tempo não o permitir estão consideradas outras possibilidades no próximo sábado, dia 30 de maio, ou domingo, da 31, a partir das 15h00 locais.Dentro da cápsula estarão os astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley. O lançamento vai decorrer a partir do Kennedy Space Center, no estado da Flórida.O voo de teste tripulado da Crew Dragon será o primeiro a partir do solo dos Estados Unidos desde 8 de julho de 2011, coincidindo com a última missão do Programa Space Shuttle. Desde esse ano que todos os astronautas da NASA têm sido colocados em órbita a partir da nave russa Soyuz.Este lançamento marca também uma estreia para Musk que irá fazer o primeiro lançamento tripulado da sua empresa.Os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley estão de quarentena há duas semanas, procedimento comum nesta situação e reforçado devido à pandemia de covid-19.