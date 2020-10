Sintomas de Covid-19 afetam mulheres mais velhas durante mais tempo

As mulheres na faixa etária entre os 50 e os 60 anos têm maiores probabilidades de ser afetadas durante mais tempo poela Covid-19, refere um novo estudo. Autores dizem que mulheres com esta idade costumam ter cinco sintomas ou mais nas primeiras semanas de doença.O estudo foi levado a cabo pelo King’s College de Londres e analisou dados da aplicação COVID Symptom Study. Nesta app, mais de quatro mil pessoas atualizaram constantemente os seus sintomas e estado de saúde a partir do momento em que testaram positivo para este vírus. A conclusão é de que, por norma, as mulheres na faixa etária entre os 50 e os 60 anos e que desenvolviam sintomas, ficavam com eles durante o dobro do tempo do que os homens, podendo mesmo experienciar estes sintomas durante mais de um mês.O estudo mostra ainda que com o aumento da idade, os sintomas permaneciam durante mais tempo. Os autores destacam que um quinto (22%) das pessoas com mais de 70 anos experienciaram sintomas durante quatro semanas, enquanto apenas 10% das pessoas com idades entre os 18 e 49 experimentaram sintomas durante este período temporal.Um dos autores explicou que este padrão de as mulheres sofrerem mais tempo com sintomas "é semelhante ao padrão que se verifica nas doenças auto-imunes". "Coisas como artrite reumatóide, doenças de tiróide e lupus são duas ou três vezes mais comuns em mulheres prestes a entrar na menopausa", refere o professor Tim Spector, principal autor deste estudo que ainda não foi revisto.

