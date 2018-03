Foram confirmados sete casos de sarampo no Hospital de Santo António, no Porto. 15 casos estão por confirmar.A notícia foi avançada pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas, que fez um balanço geral na SIC Notícias.Além disso, Graça Freitas disse que estes casos não devem ser motivo de pânico, visto que o Norte é onde há mais pessoas vacinadas.Recorde-se que a Direcção-Geral de Saúde já tinha anunciado esta terça-feira que existem outros doentes com sinais e sintomas, mas que ainda estão em investigação, sendo aguardados os resultados laboratoriais. "Foram notificados na região norte dois casos de sarampo, aparentemente não relacionados, confirmados laboratorialmente em adultos não vacinados", refere a Direcção-Geral de Saúde, em comunicado enviado à agência Lusa.O primeiro caso é um homem, de 27 anos, que teve o início dos sintomas em 26 de Fevereiro e diagnóstico clínico em 02 de Março. "Está clinicamente curado, com ligação epidemiológica a França, país onde há registo de circulação do vírus do sarampo", salienta.Segundo aquela unidade de saúde, "esta manhã (terça-feira, 13 de Março de 2018) alguns profissionais do Hospital de Santo António, jovens adultos, apresentaram sintomas e sinais clínicos, de início agudo, incluindo exantema (rubor) cutâneo, febrícula (apenas alguns), mialgias e cansaço".