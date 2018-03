secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, anunciou que os casos de sarampo confirmados tinham aumentado para 42. De acordo com o secretário de Estado, os casos confirmados dizem respeito a "adultos jovens", com idades entre os 20 e os 40 anos, sendo que muitos deles são profissionais de saúde. Destes infectados "mais de dois terços estavam vacinados".



No último comunicado divulgado pela DGS, até às 12h de domingo foram administradas 890 doses de vacina VASPR (sarampo, papeira e rubéola) a profissionais do Hospital de Santo António.



No comunicado, a DGS recomenda que as pessoas verifiquem os boletins de vacinas e que, caso seja necessário, se vacinem contra o sarampo, recordando tratar-se de "uma das doenças infecciosas mais contagiosas podendo provocar doença grave, principalmente em pessoas não vacinadas".



No caso de pessoas vacinadas, "a doença pode, eventualmente, surgir, mas com um quadro clínico mais ligeiro e menos contagioso", enquanto as pessoas que já tiveram sarampo "estão imunizadas e não voltarão a ter".





O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) informou que os sete casos com suspeitas de sarampo já tiveram alta clínica. Inicialmente, fonte hospitalar tinha avançado à TVI que se tratavam de seis casos, nomeadamente uma criança de 13 anos, três jovens e dois adultos.Estes novos casos vêm juntar-se aos 117 casos suspeitos de sarampo, anunciados esta manhã pela directora-geral de Saúde, Graça Freitas. Entre os suspeitos de terem contraído a doença está uma criança de 12 meses.Em comunicado, o CHVHG/E descreve que "foram admitidos no Serviço de Urgência, desde o último sábado, sete casos suspeitos de sarampo, dos quais três são referentes a estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar [ICBAS]". Na nota é referido que "até ao momento nenhum caso está confirmado, tendo sido atribuída alta clínica a todos"."A Direção Clínica do CHVNG/E já adoptou um conjunto de medidas preventivas, de forma a garantir a segurança quer de utentes, quer de profissionais", lê-se ainda no documento.Recorde-se que também esta manhã o