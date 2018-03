Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) - com sete casos suspeitos de sarampo, dos quais três são referentes a estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - garantiu esta segunda-feira que já adoptaram " um conjunto de medidas preventivas, de forma a garantir a segurança quer de utentes, quer de profissionais".





Nove perguntas e respostas sobre o sarampo Sete casos de sarampo confirmados em Portugal, depois de no ano passado ter ocorrido um surto no que chegou a provocar a morte a uma jovem de 17 anos. Os surtos de sarampo têm aberto a discussão na opinião pública sobre a vacinação, que em Portugal é gratuita, mas não obrigatória.









No último comunicado divulgado pela DGS, até às 12h de domingo foram administradas 890 doses de vacina VASPR (sarampo, papeira e rubéola) a profissionais do Hospital de Santo António, no Porto.



Apesar dos apelos, o bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, garante que a maioria dos profissionais de saúde infectado com sarampo tinha vacina, alguns deles uma dose e outros duas. "Mesmo tendo a vacina pode contrair-se sarampo. Tem-se uma forma mais leve, que é o que está a acontecer com a maioria das pessoas", disse Guimarães, em declarações à Lusa.



De acordo com o Expresso, o actual vírus do sarampo começou com duas pessoas infectadas em locais diferentes no estrangeiro. Estes dois casos foram assistidos em hospitais diferentes e deram início a duas vias de contágio - um deles entre profissionais de saúde e outro entre familiares e amigos.Os hospitais já começaram a aplicar medidas preventivas contra o surto. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) começou a vacinação contra o sarampo a alguns profissionais. Segundo um comunicado enviado à Lusa, a vacinação teve hoje início com recurso ao stock existente, que será reforçado pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).A prioridade, refere a nota, são os profissionais que trabalham em serviços de Urgência, Maternidades, Cuidados Intensivos e Hospital Pediátrico, mas a medida passa por vacinar os trabalhadores de todos os serviços do CHUC.De acordo com a informação fornecida pela Comissão de Controlo de Infecção do CHUC, "foram implementadas e seguidas todas as normas da Direcção Geral de Saúde, bem como a divulgação de informação junto de todos os profissionais". "Está ainda a ser feito um reforço de todo o material necessário nestas circunstâncias e estão a ser adquiridos testes serológicos 'mais rápidos' de modo a permitir obter resultados mais precocemente para agir em conformidade com o resultado obtido", lê-se no comunicado.Também oCom Lusa