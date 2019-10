Sarampo destrói capacidade de resposta do sistema imunitário a doenças perigosas

Apanhar sarampo é ainda mais perigoso do que se pensava. Duas equipas de cientistas descobriram que a doença destrói a imunidade que o doente tinha adquirido para combater outras patologias. Tal explica por que razão é que as crianças sofrem de doenças infecciosas depois de sofrer de sarampo, e agrava os perigos de não vacinar as pessoas.





Os dois estudos que comprovam esta descoberta foram publicados ao mesmo tempo. Revelam pela primeira vez como o sarampo afeta o sistema imunitário humano ao revertê-lo para um estado imaturo, como se o paciente voltasse a ser um bebé com capacidades limitadas para combater novas infeções.As descobertas têm implicações para a saúde pública mundial, devido ao declínio da confiança nas vacinas que tem levado a novas epidemias de sarampo. Estas podem provocar um ressurgimento de doenças também perigosas como a gripe, difteria e tuberculose."Esta é uma demonstração direta nos humanos de 'amnésia imunitária', em que o sistema imunitário esquece como responder a infeções com que se deparou antes", afirmou à agência Reuters Velislava Petrova, do Instituto Wellcome Sanger e da Universidade de Cambridge, que realizou um dos estudos.Stephen Elledge, geneticista e investigação no Instituto Médico Howard Hughes, dos EUA, liderou o segundo estudo. Os seus resultados constituem "provas muito fortes de que o vírus do sarampo está mesmo a destruir o sistema imunitário".O vírus do sarampo causa tosse, erupções na pele e febre, e pode levar a complicações fatais como a pneumonia e encefalite.Porém, a doença pode ser travada com duas doses de uma vacina que é usada desde os anos 60. Porém, há cada vez mais pessoas não vacinadas no mundo.