O smartphone Galaxy Fold, a última novidade da Samsung, tem sido alvo de queixas por parte de utilizadores devido aos problemas no ecrã. O Fold tem um ecrã dobrável, que tem o dobro do tamanho de um smartphone comum; mas é o ato de dobrar que parece causar defeitos.

Em vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver ecrãs a piscar, ou metade desligada. Ao contrário da maioria dos smartphones, cujo ecrã é coberto por um vidro rígido, o Fold tem uma película de plástico flexível, que em caso de defeito pode ser substituída sem ser necessário trocar todo o ecrã.





My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa