Sabia que o edredão de penas pode ser prejudicial à sua saúde?

Com a chegada do frio são muitas as pessoas que recorrem a edredões de penas para se sentirem mais confortáveis e quentes. Porém, esta opção pode estar longe de ser uma escolha isenta de problemas, como prova a história de um homem não fumador de 43 anos que teve que se deslocar ao hospital para tentar descobrir a origem dos sintomas alarmantes que o faziam sentir-se "doente, fatigado e com falta de ar".

O caso, publicado no jornal científico BMJ Case Reports, ocorreu em 2006 no Reino Unido. Ao fim de três meses de sintomas, o homem deslocou-se ao hospital onde lhe foi diagnosticada uma infeção respiratória. O problema é que os sintomas se agravaram ao ponto de ter que entrar de baixa médica por não conseguir realizar algumas atividades básicas. "Subir as escadas para ir para a cama era uma atividade que demorava 30 minutos porque só conseguia subir dois degraus de cada vez e depois precisava de me sentar e descansar. Deram-me baixa no trabalho e passei a maior parte do tempo a dormir", explicou.

O agravar da situação levou a que procurasse ajuda de novo e, desta vez, após um raio-x e uma TAC, os médicos diagnosticaram-lhe uma pneumonite de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica severa nos pulmões.

A origem do problema foi descoberta por exclusão de partes. A possibilidade de ter contraído a doença por ter estado em contacto com o pó de penas de pássaros foi excluída pois o doente tinha apenas um cão e um gato como animais domésticos. Nas várias conversas com os médicos, acabou por revelar que trocara o endredão sintético por um de penas – tal como as almofadas. Na verdade, segundo os médicos, apesar de ser uma das possibilidades mais raras, esta roupa de cama é uma das maneiras para contrair esta doença.

Os médicos receitaram esteroides ao paciente, que também teve que se ver livre do novo edredão e almofadas. Ao fim de um mês de tratamento os sintomas começaram a acalmar; a alta médica chegou ao final de um ano.