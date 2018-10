Estima-se que há cerca de 2,5 milhões de locais na Europa, incluindo Portugal, que estão contaminados com óleos minerais derramados de depósitos e condutas subterrâneas de transporte de combustível.

A poluição dos solos e águas subterrâneas pode ser resolvida através de biorremediação, o processo que usa microorganismos que existem no solo para regenerar o ecossistema, mas o processo pode ser lento. Agora, cientistas do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho estão a desenvolver um projecto que visa acelerar esse processo natural. A engenheira ambiental Ana Júlia Cavaleiro explica à SÁBADO como se pode resolver o problema.







A contaminação de solos com petróleo é um problema grave na Europa?

De acordo com o relatório da Comissão Europeia, publicado em Julho deste ano, estão identificados cerca de 650 mil locais contaminados na Europa, embora se estime que este valor ascenda na realidade a mais de 2.5 milhões. Os óleos minerais são os principais contaminantes do solo na Europa, representando 22-24% dos episódios de contaminação local e atingindo 45% quando considerados em conjunto com BTEX (benzeno, toluento, etilbenzeno e xileno) e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.





E em Portugal?

Em Portugal este inventário ainda está em fase de preparação, sendo notória a falta de informação organizada sobre a verdadeira dimensão deste problema no nosso país. Note-se que o relatório de Julho da Comissão Europeia foi o primeiro a incluir dados portugueses e apenas foram registados 181 locais contaminados. Investigação feita pelos agentes dos meios de comunicação social tem vindo a alertar para a existência de grave situações de contaminação, nomeadamente na zona de Lisboa. Há já vários anos que se aguarda nova legislação relativa à prevenção da contaminação e remediação de solos.





Como se contaminam os solos com petróleo?

A contaminação dos solos com hidrocarbonetos do petróleo resulta de derrames a partir de depósitos de combustível ou acidentes durante o seu transporte. Em particular, a contaminação em profundidade ocorre quando há rupturas em depósitos de combustível e condutas de transporte enterrados.

Como é que o vosso projecto pode ajudar a resolver o problema?

O projecto MORE surgiu na sequência do projecto Oil-Less, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e posteriormente premiado num evento da NASA em 2014, em que estudamos microrganismos anaeróbios capazes de converter (na ausência de oxigénio), o petróleo e seus produtos derivados em substâncias menos nocivas. O que nos preocupa é o tratamento dos derrames de petróleo em profundidade. São acidentes que podem permanecer ocultos durante longos períodos, e as dificuldades de acesso ao local tornam o tratamento ainda mais complicado. Acreditamos que a biorremediação in situ destes locais contaminados é a melhor solução e por isso nos dedicamos a este estudo, que contou com a vasta experiência de trabalho com microrganismos anaeróbios existente no grupo BRIDGE, liderado pela Doutora Madalena Alves no Centro de Engenharia Biológica.

Os processos biológicos anaeróbios conhecidos até então e estudados no projecto Oil-Less são geralmente lentos, pelo que decidimos então direccionar o nosso trabalho para o desenvolvimento de novas estratégias que estimulem e acelerem a actividade desses microrganismos. O projecto MORE nasceu assim na procura de respostas a este desafio.





Que microorganismos são usados para limpar o solo?

Como sabemos, os microrganismos estão por todo o lado pelo que também estão presentes nos locais contaminados. Seguindo as preocupações ambientais de preservação dos ecossistemas, desde logo tomamos como ponto de partida a não introdução de novos microrganismos. Sabemos que as comunidades de microrganismos que degradam os hidrocarbonetos são compostas por bactérias anaeróbias e arqueas [seres vivos que habitam ambientes extremos como fontes termais e lagos muito salinos]. A ideia é conhecer as que já lá estão presentes e desenvolver estratégias para que a sua actividade de degradação se torne mais rápida e mais eficiente.





Como é que estes microorganismos alteram o petróleo?

A biodegradação anaeróbia do petróleo ocorre ao longo de diversas etapas. Os hidrocarbonetos são inicialmente activados e transformados em moléculas mais simples, tais como ácidos gordos de cadeia longa, ácidos gordos de cadeia curta e álcoois. Estes compostos são depois convertidos em acetato e hidrogénio, os quais são posteriormente usados pelos microrganismos para obter energia e crescer.





Por que razão é a técnica mais rápida e económica?

A remediação de solos contaminados com petróleo pode ser feita in situ ou ex situ. As técnicas ex situ obrigam à contratação de equipas e máquinas capazes da remoção e transporte dos solos contaminados para outros locais. As técnicas in situ não biológicas obrigam à aquisição e aplicação de químicos, aplicação de campos eléctricos ou aplicação de elevadas temperaturas. São processos que, para além de dispendiosos, são extremamente agressivos para o ambiente. A biorremediação, sendo uma técnica in situ, não utiliza nenhuma dessas estratégias. Pelo contrário, ela apenas potencia a degradação anaeróbia que já existe latente. Quando a contaminação ocorre em profundidade, a biorremediação anaeróbia in situ é especialmente vantajosa, uma vez que evita o transporte dos contaminantes para a superfície. Não é justo dizer que a biorremediação é mais rápida do que por exemplo a remoção dos solos, que é quase imediata. A velocidade que nos interessa é no aumento da degradação anaeróbia face às condições normais, e aí sim, poderemos dizer que o projecto MORE pretende contribuir para o aumento da velocidade de degradação em condições ambientalmente corretas.

Quando é que este projecto poderá ser comercializado?

O projecto MORE pretende acima de tudo produzir conhecimento científico para suportar uma nova geração de tecnologias de biorremediação in situ de locais contaminados com petróleo. Temos colaborações internacionais com empresas que usam técnicas de biorremediação e que têm o maior interesse nos resultados do nosso projecto, sobretudo pela inovação associada ao uso de nanomateriais como catalisadores do processo anaeróbio de degradação, bem como nas estratégias de controlo dos processos nomeadamente em termos de condições ambientais muito definidas (por exemplo de pH e condições redox). O conhecimento sobre a actividade anaeróbia e sobre os factores de aceleração deste tipo de metabolismo ainda está numa fase muito inicial. Este projecto vem dar um enorme contributo para o conhecimento na área, mas não poderemos ainda prever uma fase de comercialização.