Desde 1961 foram detetados apenas 43 casos de RH-null – a primeira vez aconteceu com uma mulher australiana, em 1961. É um dos tipos de sangue mais procurados e raros do mundo.

O nome soa a sorte grande mas o chamado "sangue dourado" pode ser um presente envenenado. Estima-se que menos de 50 pessoas em todo o mundo pertençam ao grupo sanguíneo RH-null – segundo o ABC, apenas 12 estão localizadas: podem salvar a vida a milhares de pessoas mas apenas podem receber transfusões de sangue deste próprio grupo. O que devido ao escasso número de pessoas que o têm o torna o mais procurado do mundo.

A resposta para a existência do RH-null encontra-se, de acordo com o mesmo jornal, na composição dos glóbulos vermelhos, que transportam o oxigénio no sangue e estão cobertos de centenas de moléculas conhecidas como antigénios. É em função destas moléculas que cada pessoa tem o seu grupo sanguíneo: o sangue tipo A tem antigénios A, o sangue B tem antigénios B, o AB tem antigénios de ambos e o tipo O não tem nenhum dos dois. Os glóbulos vermelhos contêm ainda outro tipo de antigénio, um dos sistemas mais importantes, acima de tudo pela transfusão sanguínea. Quando o sangue tem RhD é positivo, quando não tem é negativo. Por isso tempos, por exemplo, o A+ ou o A-.

Porém, as pessoas com "sangue dourado" não têm nenhum antigénio do tipo Rh. E, segundo o portal de investigação biomédica Mosaic, citado pela BBC Brasil, desde 1961 foram detetados apenas 43 casos de RH-null – a primeira vez aconteceu com uma mulher australiana, em 1961.

Um desses casos é a espanhola Jazmín Zambrano, de 37 anos. Ao ABC, revelou ter descoberto a sua condição especial há dois anos quando foi doar sangue. "É como uma lotaria, há vantagens para a ciência, mas traz-me alguns problemas a mim. Tenho que ter muito cuidado e ter a certeza que as pessoas próximas de mim sabem que tenho este tipo de sangue, caso algo me aconteça", explicou ao jornal.





À BBC Brasil, uma especialista em hematologia da Universidade Nacional da Colombia revelou que este tipo de sangue é hereditário - mas Jazmín já confirmou que não o passou ao filho.

Por precaução, o banco de sangue mais próximo da sua residência pede a Zambrano que vá doar sangue recorrentemente. Com dois objetivos: guardar sangue para si própria e também para que possa ser enviado para alguém que seja igualmente RH-null. Segundo o ABC, as bolsas de sangue de Jazmín estão identificadas com o seu nome – as doações são por norma anónimas – e se for preciso usar com outro paciente, visto que servem para RH positivo e negativo, é pedida autorização à donante.

Segundo a BBC Brasil, estão confirmados casos de "sangue dourado" em países como Irlanda, EUA, Brasil, Colômbia e Japão – o que dificulta o transporte de país para país.