Quanto tempo pode o coronavírus sobreviver num corrimão? Ciência & Saúde O novo tipo de coronavírus espalhou-se rapidamente por todo o mundo e chegou já a 60 países. O tempo de incubação do Covid-19 em humanos é entre dois a 14 dias, mas e se este for transmitido para um objeto, superfície ou material? patrocinados

Sem as medidas de isolamento social aplicadas, Portugal poderia chegar ao final da pandemia com 74 mil óbitos e 7,4 milhões de infetados, de acordo com um estudo do Imperial College. Grande parte dos portugueses tem respeitado o distanciamento social e as regras de higiene, lavando as mãos e desinfetando objetos e a roupa. No meio de tantas regras, quantas horas consegue o Covid-19 sobreviver em objetos?Vamos começar pelo basico: o vírus transmite-se quando gotículas contaminadas entram em contacto com a boca, nariz e olhos. A sobrevivência de uma gotícula depende de vários factores: temperatura, humidade e tipo de superfície. Ou seja, uma gotícula contaminada em dinheiro pode ser diferente do que numa maçaneta, por exemplo.A ciência já nos começou a ajudar. Um estudo publicado no dia 2 de abril, na revista cientifica The Lancet, revelou quanto tempo sobrevive o vírus. Colocando-o num espaço a 21.6 graus e com 65% de humidade relativa, os cientistas chegaram à conclusão que o vírus, três horas depois, desapareceu de papel de impressão e lenço de papel. Em madeira e pano, demorou dois dias a sair. Para vidro e dinheiro (notas) sobreviveu quatro dias.Foi na máscara cirúrgicas que o vírus sobreviveu mais tempo, nomeadamente na zona exterior da máscara.Outro estudo, publicado no New England Journal of Medicine no dia 17 de março, indica que o vírus pode viver até quatro horas em cobre, até um dia em cartão e até três dias em plástico e aço inoxidável. A experiência foi feita num ambiente de 21 graus com 40% de humidade relativa.