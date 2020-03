Qual a maneira mais eficaz de combater o crescimento da Covid-19?

No início, o número de casos confirmados de Covid-19 aumenta lentamente. Depois, dissemina-se exponencialmente e sem controlo. Foram precisas quase duas semanas, desde o primeiro caso a 2 de março, para Portugal ultrapassar a centena de doentes com o novo coronavírus. Em 72 horas, o número quase triplicou, de 112 para 331, e a tendência deve manter-se, com o Governo a dividir previsões de um pico da pandemia entre final de abril e o mês de maio.

A entrada de Portugal numa "fase de crescimento exponencial da pandemia" foi anunciada este sábado por Marta Temido, ministra da Saúde, na conferência de imprensa de atualização de informação relativa a Covid-19. Esta segunda-feira, a ministra anunciou a primeira morte em Portugal, um homem de 80 anos que estava internado no Hospital de Santa Maria e que tinhas outros problemas associados.

A exponencialidade do surto é o que assusta as autoridades de saúde. Ela significa que, se os casos continuarem a triplicar a cada três dias, os casos confirmados em Portugal vão chegar às dezenas de milhar até ao final do mês. Para a combater, o Governo português decretou o estado de alerta, medidas que promovem o isolamento social, com restrições e limitações em espaços e eventos, e o fecho de fronteiras com Espanha para turismo e lazer.





Mas como variam, em número de casos confirmados e recuperados, as diferentes abordagens dos países? E qual a mais eficaz, para evitar a propagação da Covid-19?

Quatro simulações realizadas pelo jornal norte-americano Washington Post com uma doença imaginária - a simulitis - dizem-nos que é mais fácil combater o vírus se a sua propagação for amortecida, de maneira a reduzir o número de potenciais casos confirmados e também a não sobrecarregar os serviços de saúde.





Cenários Washington Post Foto: Washington Post







Sem qualquer tipo de medida implementada (A), o número de infetados pelo Covid-19 subiria vertigionosamente, até doentes começarem a ser curados. Tal significaria que uma grande percentagem da população ficaria doente na mesma altura, piorando também a resposta de profissionais de saúde e o cenário de mortes por todo o mundo.

Uma quarentena forçada (B), como a que a China impôs à província de Hubei, o epicentro da pandemia, impediu que fosse possível distinguir quem está doente de quem está saudável. Resultado? Hubei, com uma população de aproximadamente 60 milhões, registou a maioria dos casos e mortes devido a Covid-19 a nível mundial: mais de 67 mil infetados e mais de três mil mortos.

Num sistema de isolamento social (C), em que são impostas restrições que limitem eventos públicos, mas sem existir um recolher obrigatório e sem proibir as pessoas de irem aos seus trabalhos, a circulação reduzida impediria a rápida propagação da doença e, consequentemente, permitiria aos serviços de saúde atuarem atempadamente perante cada caso.

Num cenário colocado pelo jornal norte-americano em que três quartos das pessoas opta pelo isolamento social, enquanto os outros 25% da população continuam as realizar as suas ocupações normalmente, a Covid-19 nunca chega a atingir metade da população ao mesmo tempo, com a exponencialidade do surto a ser muito mais baixa do que nos outros dois casos.

Este é um método semelhante ao que Portugal adota atualmente, em situação de alerta e recomendações constantes para os cidadãos permanecerem em casa.





Coronavírus: Portugal pode ter entre 16 a 48 mil infectados até final de março O matemático Jorge Buescu fez contas sobre a evolução do coronavírus Covid-19 em Portugal e até ao momento as suas previsões têm batido certo. Num artigo escrito para o Observador escrevia que os casos confirmados podiam chegar aos 48 mil até ao final de março. E os valores apresentados esta segunda-feira parecem confirmar as previsões.







Numa situação extrema (D), em que o isolamento social atinge quase toda a população, a propagação da doença quase não existe. Este é o caso em que vivem atualmente países como Itália, França, Alemanha ou Espanha.



Quer isto dizer que, mesmo com taxas de crescimento diárias de casos entre os 20 e os 40%, a estratégia adotada pelos países próximos de Portugal é a que melhor resulta na contenção do vírus. Mesmo que os seus resultados não sejam visíveis para já.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 175 mil pessoas em todo o mundo, das quais sete mil morreram. Mais de 75 mil recuperaram da doença. O surto já se espalhou por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.