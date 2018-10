No Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, saiba alguns conselhos para evitar a doença. Portugal tem uma das maiores taxas de sobrevivência ao tumor maligno na mama.

A cada ano que passa, são diagnosticados seis mil novos casos de cancro da mama em Portugal. No entanto, os mais recentes estudos científicos provam que o nosso país é dos mais bem posicionados para o combater. De acordo com a revista The Lancet, Portugal tem uma das maiores taxas de sobrevivência ao tumor maligno que se insere no tecido mamário. Naquele que é o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, é importante lembrar que, acima de tudo, a prevenção e a identificação atempada continuam a ser a melhor maneira de ultrapassar o cancro.





"Este é um dado muito importante que os portugueses devem saber porque, em Portugal, esta doença está a ser devidamente tratada, correctamente diagnosticada e as medidas de rastreio e sensibilização pública estão a ser adequadas", afirmou à TSF o coordenador da Clínica de Mama do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Joaquim Abreu de Sousa.

Na lista das maiores taxas de sobrevivência ao cancro da mama na Europa, Portugal encontra-se em 5.º lugar e vê-se apenas ultrapassado por quatro dos países nórdicos: Islândia, Suécia, Finlândia e Noruega. "Estamos a falar de uma taxa de sobrevivência global de 85% aos cinco anos [de diagnóstico]. São notícias muito boas, que devem servir para encorajar as pessoas a continuarem alerta, a terem consciência de que é uma doença que se pode tratar", afirma o oncologista.





E para tratar esta doença, há factores de risco que devem ser sempre levados em atenção, como o consumo de álcool ou a falta de exercício físico. Há depois outras condicionantes que podem aumentar ou diminuir a probabilidade de incidência do cancro da mama, como a idade da primeira menstruação, a idade da menopausa, o número de gestações, a idade da primeira gestação, o uso de anticoncepcionais orais ou o uso de terapêuticas hormonais de substituição.





O The Lancet coloca ainda Portugal no top-10 de taxa de sobrevivência do cancro do estômago e cancro da próstata. De acordo com o estudo, estes números "aumentaram em praticamente todos os tumores", com "excepções para algumas oscilações nos cancros mais raros".