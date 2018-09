A Apple apresentou esta quarta-feira mais três modelos do iPhone e os ponteiros marcaram, mais uma vez, as 9h41. Em todas as promoções e anúncios de telemóveis da empresa, as horas são iguais e o iPhone XS Max, o iPhone XS e o iPhone XR não são excepção. Mas porquê?

Trata-se, simplesmente, de uma homenagem da Maçã ao seu fundador, Steve Jobs. O primeiro iPhone da Apple foi apresentado no dia 9 de Janeiro de 2007 e o discurso começou às 9h. Depois de 40 minutos de explicações de como chegou à empresa e como decidiu desenvolver o telemóvel, Jobs decidiu revelar a sua identidade ao 41º minuto.

Cada apresentação é meticulosamente preparada para os lados da Apple, de tal maneira que cada revelação acontece sempre 40 minutos depois de ter começado a apresentação de um novo produto. Para dar margem de erro a qualquer eventualidade é dado um minuto de desconto e tal acontece em cada apresentação de um novo iPhone e até do iPad.

No entanto, o Apple Watch tem um horário diferente, com o relógio inteligente a ser apresentado com os seus ponteiros a marcarem um horário diferente, as 10h09. A explicação não está, no entanto, relacionada com Steve Jobs e deve-se a uma medida universal de publicidade.

Isto porque, normalmente, o logotipo de uma marca situa-se por baixo do ponteiro das 12 horas. Por isso, a melhor opção para que seja demonstrada a marca do produto é colocar os ponteiros no 10 e no 2 – a posição é simétrica e esteticamente perfeita, oferecendo um aspecto de harmonia ao relógio. Devido a essa convenção, o Apple Watch não marca as 9h41, respeitando a tradição dos relógios tradicionais de todo o mundo.