Desde 2009 que as crianças de sete, 10 e 13 anos recebem cheques-dentista no valor de €35 durante o ano lectivo. Porém, os encarregados de educação não aderiram à iniciativa; e um estudo explica porquê.A investigação publicada na revista Acta Médica e divulgada pelo jornal Público debruçou-se sobre 270 alunos do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras. Quando inquiridos, 23,7% dos encarregados de educação revelaram não usar os cheques-dentista porque os filhos já são seguidos por dentistas particulares que não aderiram ao programa.De seguida, 21,5% dos encarregados de educação contou que não usou os primeiros cheques-dentista para crianças com cáries porque se esqueceram e os vales caducaram.5,9% indica ainda que não usa o cheque porque as crianças têm seguro de saúde. 4,4% diz que perdeu estes documentos.Além destes números, 9,6% dos encarregados de educação queixa-se de não ter recebido informação suficiente sobre como usar os cheques-dentista.A iniciativa arrancou em 2008, abrangendo grávidas seguidas no Serviço Nacional de Saúde e idosos que beneficiavam do complemento solidário. Em 2010, a medida foi alargada a pacientes infectados com o VIH/SIDA. Mais tarde, abrangeu ainda as intervenções precoces em casos de risco de cancro oral e adolescentes de 16 e 18 anos.