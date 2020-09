Pico da segunda vaga da Covid-19 em Portugal será no início de outubro

A segunda vaga da Covid-19 está a assolar a Europa, mas um modelo matemático criado para prever os picos desta nova ameaça indica que Portugal poderá já ter passado pelo pior.

Num estudo, publicado esta quarta-feira na Scientific Reports do grupo Nature, uma equipa de físicos estabeleceu cinco datas possíveis para o pico da segunda vaga do novo coronavírus em Portugal. As três primeiras já foram ultrapassadas, com a primeira delas a ter acontecido em meados de agosto, e a quarta é a semana atual.

A última previsão é de que a pior semana da segunda vaga será na semana entre 5 e 11 de outubro, mas as medidas de prevenção podem atrasar o pico e alterar os cálculos, alongando a pandemia mas minimizando os estragos causados.

Os investigadores, da Universidade de Lyon, na França, e da Universidade do Sul da Dinamarca, referem que o modelo de simulação mais realista dada a atual situação da Europa no que diz respeito à Covid-19 coloca o pico da segunda vaga em Portugal precisamente na semana de 5 de outubro.





O mesmo modelo, mais conservador, aponta ainda que o último país europeu a atingir esta segunda vaga da Covid-19 será a Suécia, só em meados de dezembro, e que cinco países - Áustria, Croácia, Eslováquia, Eslovénia e Suíça - já passaram o pior desta nova onda de casos e que os outros quatro - Grécia, Irlanda, Noruega e Sérvia - estão agora a ultrapassar o pico da segunda vaga do novo coronavírus.

Esta quarta-feira Portugal registou mais de 800 novos casos apenas pela segunda vez em mais de cinco meses, fazendo deste o oitavo pior dia do país no que diz respeito a infetados.

Mas ainda será cedo para definir qual será o pico desta nova vaga. Esta quarta-feira, em entrevista à SIC, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, considerou que as designações de uma vaga "por vezes, são muito subjetivas", comparando a situação com a de Espanha, com a qual é mais fácil definir aquilo que é uma segunda vaga.