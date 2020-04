Por todo o mundo, governos, organizações de caridade e farmacêuticas estão a investir milhares de milhões de dólares em vacinas contra o novo coronavírus , ao mesmo tempo que são construídas e adaptadas fábricas para distribuir a uma escala mundial a substância que ainda não existe.Uma investigação especial da agência noticiosa Reuters adianta que o processo de testar as vacinas e revê-las, quanto ao nível de segurança e eficácia, está a ser acelerado sem garantias que uma vacina seja eficaz. Isso decorre do próprio processo de criação de vacinas: afinal, 6% das candidatas chega ao mercado, depois de processos que demoram anos até que se teste um produto. Mesmo que o objetivo seja identificar, testar e disponibilizar uma vacina em apenas 12 a 18 meses."A crise no mundo é tão grande que cada um de nós terá que tomar o máximo dos riscos agora para travar esta doença", diz à Reuters Paul Stoffels, diretor científico na Johnson & Johnson. As fábricas de várias farmacêuticas estão a ser construídas e adaptadas para criar vacinas com poucas chances de ser produzidas e a fazer encomendas para produtos que é improvável que sejam produzidos.Estes investimentos de risco são defendidos por mais de 30 diretores de farmacêuticas, governantes com a tutela da Saúde e peritos em resposta a pandemias entrevistados pela Reuters.O governo dos EUA, por exemplo, investiu mil milhões de dólares na Johnson & Johnson para produzir uma vacina que ainda não se sabe se resulta. "Se falha, vai ser mau", reconhece Paul Stoffels.No mundo, já há 100 candidatas a vacina. Mas muito poucas estão a ser testadas em humanos, a fase em que a maioria costuma ser descartada.Segundo a Reuters, farmacêuticas como a Johnson & Johnson e a GlaxoSmithKline disseram pretender vender a vacina a valor real. Se os governos comprarem grandes quantidades e forem necessárias fases de vacinação sazonal, abre-se a porta a grande lucros."Queremos fazer já investimentos, de risco, mesmo antes de sabermos se as vacinas funcionam, para conseguir [imediatamente] produzi-las a uma escala de dezenas ou centenas de milhões de doses", garante à Reuters Richard Hatchett, médico que geriu a política de resposta à pandemia da gripe com George W. Bush e que aconselhou Obama durante a pandemia de gripe suína ou gripe A em 2009.Hatchett dirige a Coligação para Inovações na Preparação para Pandemias (CEPI), um consórcio de desenvolvimento de vacinas financiado por privados mas também pelo Reino Unido, Canadá, Bélgica, Noruega, Suíça, Alemanha e Países Baixos. O consórcio já angariou 915 milhões de dólares para investir na aceleração de testes e construção de fábricas especializadas.Nos EUA, a BARDA (Autoridade de Desenvolvimento e Investigação Biomédicos Avançados), uma agência federal dedicada ao combate de doenças, anunciou investimentos de quase mil milhoes para apoiar o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.O objetivo que beneficiará todo o mundo é o de ter reservas pelo menos para vacinar as populações críticas e mais expostas, como profissionais de saúde, idosos e as pessoas mais vulneráveis por já sofrerem de condições médicas. Neste caso, a pandemia seria travada mais depressa e as economias seriam revitalizadas.Porém, pode verificar-se outra situação como a ocorrida em 2009 com a gripe H1N1 (gripe aviária) quando os países ricos acumularam as vacinas em stock, em detrimento dos mais pobres. Neste caso, continua a haver o perigo de surtos, que potencialmente podem criar novas ondas de pandemia.