Investigação na Alemanha indica que, em média, as mães dormem menos uma hora durante os primeiros três meses do bebé. Enquanto isso, os pais dormem apenas menos 13 minutos.

O começo de uma família pode também ditar o início de um longo período de privação mas agora uma investigação realizada na Alemanha indica que pais perdem horas de sono, em média, até quatro a seis anos depois do nascimento do seu primeiro filho.

Para o estudo publicado na revista científica Sleep, foram analisados milhares de horários do sono de homens e mulheres à medida que a sua família aumentava e os primeiros resultados indicaram que o período de sono atinge um mínimo três meses após o nascimento do filho – com um maior efeito sobre as mulheres.

No entanto, à medida que o seu filho cresce e as horas de sono voltam ao normal, o descanso durante a noite não volta acompanha este percurso. "Não esperávamos descobrir isso, mas esperávamos que houvesse mudanças nas responsabilidades de cada pessoa", refere ao Guardian o médico Sakari Lemola, co-autor do estudo e professor na Universidade de Warwick, no Reino Unido.

A investigação recolheu dados de quase cinco mil adultos entre 2008 e 2015, com os resultados a indicarem que as mulheres perdiam cerca de uma hora de sono por noite nos primeiros três meses após o nascimento do bebé e uma média de 40 minutos durante o seu primeiro ano de vida. Do outro lado, os pais perdiam apenas 13 minutos de sono durante o mesmo primeiro trimestre.